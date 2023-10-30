В центре Тюмени построят школу за 1,8 млрд рублей

В Тюмени ищут подрядчика для строительства школы на ул. Красных Зорь. Цена контракта составляет 1,8 млрд руб., следует из данных с портала госзакупок.

Из документации следует, что работы должны начаться в январе 2024 года, а завершиться в августе 2026 года. Средства на строительство взяты из областного бюджета, они распределены по лимитам на три года: в первый этап подрядчик получит до 600 млн руб., во второй — не больше 800, а всю оставшуюся сумму он получит лишь в 2026 году.

Новое здание будет рассчитано на 1,1 тыс. учебных мест, наполняемость каждого класса составит 12 человек.

Раньше на территории находилось здание школы №2, построенное в 1939 году. В школе учились дети с ограниченными возможностями.

Напомним, при сносе школы №2 обнаружили дореволюционные надгробия, среди них были памятники с Монастырского кладбища, которые использовали под фундамент здания.

Ева Коршунова

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