В Тюмени при сносе школы обнаружили дореволюционные надгробия

В Тюмени при сносе школы №2 обнаружили дореволюционные надгробия. Музей воспоминаний «Мы жили» сообщает, что среди них есть памятники с Монастырского кладбища, которые использовали под фундамент здания. Так, надгробия принадлежали:

Болотовым Александру (1873–1909) и Евдокии (1882–1910), супругам (два памятника);

Максимову Петру (1855–1908), отставному надворному советнику;

Брюханову Дмитрию (1854–1914), купцу второй гильдии;

Обласову Прокопию, тюменскому мещанину (1835–1914).

Монастырское кладбище в Тюмени находилось на территории Свято-Троицкого мужского монастыря и было полностью утрачено. В монастыре заявили о готовности принять памятники.

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