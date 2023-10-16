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В Тюмени при сносе школы обнаружили дореволюционные надгробия

В Тюмени при сносе школы №2 обнаружили дореволюционные надгробия. Музей воспоминаний «Мы жили» сообщает, что среди них есть памятники с Монастырского кладбища, которые использовали под фундамент здания. Так, надгробия принадлежали:

  • Болотовым Александру (1873–1909) и Евдокии (1882–1910), супругам (два памятника);
  • Максимову Петру (1855–1908), отставному надворному советнику;
  • Брюханову Дмитрию (1854–1914), купцу второй гильдии;
  • Обласову Прокопию, тюменскому мещанину (1835–1914).

Монастырское кладбище в Тюмени находилось на территории Свято-Троицкого мужского монастыря и было полностью утрачено. В монастыре заявили о готовности принять памятники.

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