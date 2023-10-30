В Краснодаре начали проверку после нападения футболиста на арбитра во время игры команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 33-летний пострадавший обратился в полицию, заявив, что игрок во время встречи нанес ему удар в область головы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают степень вреда, причиненного здоровью футбольного судьи.

Инцидент произошел 28 октября. В соцсетях распространилось видео с моментом нападения спортсмена на судью. Очевидцы сообщают, что причиной конфликта стала желтая карточка, которую арбитр показал игроку после столкновения с другим спортсменом.

Анастасия Донскова

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