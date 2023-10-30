Нацбанк Казахстана выявил 1,5 тыс. карт, открытых иностранцами для наркоторговли
Национальный банк Казахстана объяснил необходимость ужесточения выдачи банковских карт нерезидентам. Представитель Нацбанка сообщил РБК, что регулятор выявил около 1,5 тыс. открытых иностранцами банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге, которые использовались для продажи наркотических средств.
Как сообщил представитель регулятора, на фоне роста интернет-мошенничества и «противоправных операций с применением электронных инструментов» участились случаи, когда иностранцы оформляют платежные карты без посещения банка либо «на основе разового визита в Казахстан».
В связи с этим Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк Казахстана, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложили проект, согласно которому платежную карту можно получить только при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. К таким документам относятся договор обучения, ВНЖ, трудовой договор.