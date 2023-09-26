На Думской улице в Петербурге появится центр музыкальной культуры

Александровский зал, расположенный на Думской улице в центре Санкт-Петербурга, станет новым городским центром музыкальной культуры, рассказал глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Здание, прилегающее к Думской башне, сейчас находится на реконструкции. Открытие зала состоится не ранее конца 2024 года.

«Там шикарный зал. Мы планируем в конце следующего года провести первые большие концертные программы, и в 2025-2026 году окончательно завершить весь комплекс ремонтно-реставрационных работ. Это будет целый кластер музыкальной культуры, где будут и творческие студии, и лаборатории, помещения для репетиций, студии звукозаписи»,— сказал Болтин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам директора Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарьи Погорецкой, Александровский зал станет площадкой для выступлений Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который пока не имеет собственной концертной площадки и выступает в Санкт-Петербургской филармонии, Академической Капелле и других залах.

Помещения на Думской улице, входящие в состав архитектурного ансамбля бывшей Городской думы, были официально переданы администрации Петербурга Северо-Западным банком Сбербанка России в июле 2016 года. До этого с 1998 года они были в долгосрочной аренде у банка.

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