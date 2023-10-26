С конца октября «Руслайн» будет выполнять пять рейсов из Екатеринбурга

По осенне-зимнему расписанию с 29 октября авиакомпания «Руслайн» будет выполнять рейсы из Екатеринбурга по пяти направлениям: в Нижневартовск, Белоярский, Нарьян-Мар, Сыктывкар и Томск (с техпосадкой в Нижневартовске). Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, новое расписание будет действовать до 30 марта.

Сейчас продажа билетов открыта только до конца года. Из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск самолеты «Руслайн» будут осуществлять маршрут по вторникам и пятницам, в Белоярский — по вторникам и субботам, в Нарьян-Мар — по средам и воскресеньям, в Сыктывкар — по понедельникам и четвергам.

Больше всего рейсов авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять из Нарьян-Мара (восемь направлений). В Санкт-Петербурге, как и в Екатеринбурге будет пять направлений маршрутов, в Казани — три. Все полеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

Авиакомпания «Руслайн» осуществляет региональные маршруты по России по более 25 направлениям. Работает с 1997 года, базируется в московском аэропорту Внуково.

Ева Коршунова

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