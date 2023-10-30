На Кубани за девять месяцев ВРП вырос на 3,2%

С января по сентябрь включительно валовой региональный продукт Краснодарского края вырос на 3,2%. Как сообщает пресс-служба администрации региона, темпы роста основных отраслей экономики продолжают оставаться довольно устойчивыми. Это позволяет сохранять положительную динамику.

«Так, индекс промышленного производства достиг 108,2 процента. Основной вклад в улучшение его показателей вносят крупнейшие отрасли — производство пищевых продуктов, нефтепереработка, металлургия и энергетика»,— отметил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Наибольший рост на Кубани показало производство кожи и изделий из нее — в 2,2 раза. Производство лекарств и медицинских материалов увеличилось на 35,4%, электрического оборудования — на 22,3%, текстильных изделий — на 20,7%, мебели — на 17,2%.

Оборот розничной торговли вырос на 6,7%, общественного питания — на 2,9%. Турпоток на курорты региона увеличился на 6%.

Среднемесячная зарплата по краю достигла 53,7 тыс. руб. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4%.

В первом полугодии ВРП края составил 103%. По прогнозу минэкономики Кубани, по итогам года показатель составит 102,5%.

Татьяна Ручкина

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