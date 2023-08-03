Прогноз: рост ВРП Кубани в 2023 году составит 102,5%

В первом полугодии внутренний региональный продукт показал рост в 103%, согласно прогнозам регионального министерства экономики по итогам года этот показатель составит 102,5%. Об этом сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова первого вице-губернатора Игоря Галася.

«Введенные международные санкции по-прежнему оказывают влияние на экономику Краснодарского края. Однако нам удается справляться с вызовами. По итогам года мы ожидаем рост ВРП в 102,5%, а его номинальный объем может превысить 3,8 трлн руб.», - сообщил Игорь Галась.

Он отметил, что в 2023 году основной вклад в динамику ВРП внесут промышленность, строительство и потребительский рынок.

По прогнозу минэкономики края, внутренний региональный продукт в 2024 году покажет рост в 102,6%, в 2025 году – 103,3%, в 2026 году –103,4%. В 2026 году его номинальный объем превысит 4,7 трлн руб.

Ранее Краснодарстат опубликовал индекс промышленного производства на Кубани за пять месяцев 2023 года. Он составил 111,8%. Наибольший рост демонстрируют производители текстиля, готовых металлических изделий, лекарств и материалов, применяемых в медицине, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий.

Андрей Ульченко

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