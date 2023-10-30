С отпуском в 2024 году уже определились почти 70% граждан России

О том, как будут проводить отпуск в 2024 году, задумываются двое из трех россиян. С планами на отдых определились 67% граждан России, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Аналитики провели опрос среди работающего населения страны. Почти половина из них (49%) отдают предпочтение отдыху в летний сезон, на второй строчке по популярности на отпуска заняла весна (8%). Реже россияне выбирают осень и зиму, 7% и 3%, соответственно.

Чаще всего летом планируют отдохнуть женщины, среди опрошенных их оказалось в 1,5 раза больше, чем мужчин. В то же время 15% представителей сильного пола уходят в заслуженный отпуск по графику, чтобы облегчить работу кадровикам.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о росте спроса на маркетологов на 18% за первые девять месяцев 2023 года относительно того же периода прошлого года.

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