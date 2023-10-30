Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к потенциальной войне в Европе. Чиновник признал, что силы бундесвера находятся буквально в плачевном состоянии. Модернизация армии идет, но не так быстро, как хотелось бы. О новых военных угрозах говорят по всему миру, в частности, во Франции и Китае, где проходит Сяншаньский форум по безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе полностью разделяет опасения немецкого министра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министр обороны Германии Борис Писториус признал очевидный факт: слово «война» прочно входит в европейскую жизнь. И к ней нужно готовиться. Она может начаться внезапно, в любой момент, так что, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Глава Минобороны ФРГ между тем продолжает: бундесвер — вооруженные силы страны находятся в процессе модернизации. Деньги на это выделены — €100 млрд в год. Хороший бюджет. При этом 30 лет проблемой вооруженных сил в стране толком не занимались. Полтора года назад хватились, однако оперативно решить вопрос не получится. Ждать перемен можно в лучшем случае к 2025 году. Вот так вот, докатились — главная страна в Европе к войне не готова.

Господин Писториус не сотворил сенсацию. О том же говорили и говорят коллеги, соседи по континенту, во Франции, Великобритании и других странах-лидерах. И в Азии эта тема также главная. Ближний Восток вот уже полыхает. На Украине — специальная военная операция. Вокруг Тайваня неспокойно.

С каждым днем все больше начинает казаться, что все прошедшие годы были скорее исключением из правил. Теперь все возвращается на круги своя. Не ценили хорошую жизнь, разбазарили весь потенциал, а теперь всякое возможно. Болезнь загнали вглубь. Не лечили, и вот, пожалуйста — результат не заставил себя ждать.

Говорят, антисемитизм, ксенофобия, расизм в прошлом. Нет, получается, что не в прошлом, никуда все это не делось. Не умеет человек извлекать уроки, а может быть, и не хочет. Но виноват, конечно же, во всем Запад. Так получается, что и в России происходят по вине врагов, конечно же, некоторые странные события.

Сложно высчитать процент вероятности возникновения глобального противостояния. Есть версия, что мировая война уже идет. А может быть, она и не прекращалась.

Просто есть разные стадии. Впрочем, хватит рассуждений. Добро должно быть с кулаками — с этим не поспоришь.

Так вот, совсем немного остается до саммита АТЭС в Сан-Франциско. В США побывал министр иностранных дел Китая Ван И — получил аудиенцию на самом высоком уровне. Очень может быть, что состоится личная встреча президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. И это шанс для разрядки международной напряженности, которая сейчас не помешает.

Если уж не удалось предотвратить, то по крайней мере нужно попытаться как-то купировать последствия, не допустить разрастания негативных тенденций. К слову, Россию на мероприятие в Калифорнию не пригласили. Может быть, еще позовут, но пока официального приглашения нет. Не уважают нас бывшие партнеры, судя по всему.

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