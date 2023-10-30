«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

1 ноября будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Кроме того, важные события происходят и на криптовалютном фронте. Чего стоит ждать инвесторам на рынке виртуальных валют? Этот вопрос экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с основателем и генеральным директором финансовой платформы Bitbanker Сергеем Горшуновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Мы будем говорить о тех активах, где нет системных рисков, где инвесторы в последнее время видят очень хорошие перспективы. Это, в частности, криптовалюты. Сейчас биткойн стоит на уровне $34,650. Сергей, как решение ФРС США будет влиять на его динамику?

Сергей Горшунов: У нас сейчас играют два разнонаправленных вектора. Первый — это, конечно, ставка ФРС, которая, скорее всего, не будет повышена, но и не будет понижена. Естественно, если произойдет ее понижение, то это станет позитивным сигналом для биткойна, как и для всех, в общем-то, технологических активов, в том числе акций технологических компаний. Эта корреляция была замечена пару лет назад.

Второй вектор, который влияет на цену этой криптовалюты, — одобрение биткойн-ETF. Перспективы этого все более и более осязаемые. В этом случае инвестиции в биткойн станут доступны миллионам, если не десяткам миллионов простых инвесторов, точно так же, как любые бумаги и другие популярные инструменты.

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