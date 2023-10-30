ВС: государство должно платить за задержку с возмещением стоимости надгробий Героям Труда

Верховный суд РФ (ВС) признал, что государство не освобождается от уплаты процентов за просрочку оплаты затрат на надгробные памятники Героям Труда. Такую позицию ВС высказал в рамках спора с ИП Николаем Олениным, который изготовил и установил восемь надгробий по договорам с родственниками покойных Героев Труда. Эти родственники уступили ИП право требовать компенсации этих расходов с государства. Дело в том, что по закону от 1997 года «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» такие траты должны возмещаться из федерального бюджета. Впрочем, как показывает практика, нередко их приходится взыскивать через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Не получив оплаты за свою работу, предприниматель подал иск о взыскании 4 млн руб. убытков и еще 214 тыс. руб. процентов, набежавших за задержку выплат. Арбитражные суды признали его право на возмещение затрат, но отказались взыскать неустойку за просрочку, посчитав, что к таким правоотношениям с государством она неприменима. Однако по жалобе Николая Оленина дело передали в экономколлегию ВС, которая признала его право на проценты.

ВС разъяснил, что по правилам Гражданского кодекса РФ (ГК) как за просрочку выполнения, так и за просрочку оплаты подрядных работ начисляются проценты на сумму долга. Они «подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства», указала экономколлегия. При этом финансирование стоимости работ за счет средств федерального бюджета «не может изменять природу отношений по оплате выполненных работ и ограничивать право на применение правил статьи 395 ГК в случае просрочки оплаты», подчеркнул ВС. Спор направлен на новое рассмотрение для проверки расчета суммы процентов.

Анна Занина