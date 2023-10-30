Сын экс-посла Армении в России Сергей Смбатян оправдан

Сын бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна — главный дирижер армянского Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян — оправдан в Армении по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Ерванд Варосян.

«Решением прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна прекращено на основании того, что он не совершал инкриминируемого ему деяния. Маэстро Сергей Смбатян был оправдан»,— сообщил адвокат в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Армен Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом в Израиле. С 2010 по 2014 год он был главой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Армена и Сергея Смбатянов арестовали судом в Ереване 30 июля по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах по уголовному делу о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в армянской столице. По данным следствия, сделка нанесла государству ущерб на $2,5 млн. В августе суд изменил меру пресечения Армену и Сергею Смбатянам, освободив их из-под стражи.

Анастасия Ларина