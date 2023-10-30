«Группа ЛСР» подписала соглашение с одним из комитетов Смольного

Застройщик «Группа ЛСР» подписал соглашение с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Информацию «Ъ-СПб» подтвердили в компании.

Подписание документа состоялось на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Предмет соглашения — установление партнерских отношений в сфере долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере социально-экономического развития. Конкретные действия сторон в этой сфере пока не прописаны.

«30 лет назад «Группа ЛСР» была образована именно в Санкт-Петербурге. И все эти годы наша компания старается максимально сотрудничать с любимым городом в реализации целого ряда масштабных, по-настоящему стратегических проектов. Уверен, что данное соглашение, несмотря на его рамочный характер, в ближайшее время наполнится вполне конкретным содержанием», — прокомментировал Игорь Левит, первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР».

Ранее «Ъ-СПб» писал о заключении меморандума о сотрудничестве между АО «Фармасинтез-Норд» и китайской компанией Gan&Lee Pharmaceuticals, который подразумевает партнерство при производстве инсулина.

Анастасия Захарова

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