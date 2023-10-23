«Фармасинтез-Норд» задействует китайские технологии при производстве инсулина

АО «Фармасинтез-Норд» при производстве инсулина в Санкт-Петербурге будет использовать технологии китайской компании Gan&Lee Pharmaceuticals. Меморандум о сотрудничестве предприятий был подписан на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках соглашения запланирован выпуск лекарственных препаратов, в том числе инсулинов различных типов. Партнерство российской и китайской компаний позволит вывести на рынок ЕАЭС как и известных, так и новых препаратов, которые жизненно важны миллионов больных. Также взаимодействие «Фармасинтез-Норд» с Gan&Lee Pharmaceuticals благоприятно скажется на развитии диалога двух стран и укрепит их торгово-научный потенциал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Фармасинтез-Норд» вывел на рынок России новый противоопухолевый препарат «Брестокэр» (Лапатиниб).

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