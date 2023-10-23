В Самарской области зафиксировали рекордное количество осадков

В субботу, 21 октября 2022 года, на 11 метеостанциях Самарской области зафиксировано рекордное количество осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В двух населенных пунктах на юге региона выпало больше 30 мм осадков за сутки. В Большой Глушице и Авангарде (Нефтегорский район) зарегистрировано 30,5 мм и 30,6 мм осадков соответственно. В обоих населенных пунктов объем выпавших осадков за 24 часа превысил более чем в три раза предыдущий максимальный результат. Причем, в Авангарде рекорд для этого дня держался с 1945 года.

Рекордное количество осадков также выпало в Самаре, Тольятти, Сызрани, Серноводске, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Безенчуке, Новодевичьем и на метеостанции Аглос в Волжском районе.