Психиатру предъявили «мертвые души»

Новосибирский суд приговорил к трем годам условно Валентину Макашеву, бывшего главного детского психиатра Минздрава РФ по Сибирскому федеральному округу и экс-главврача областного детского психоневрологического диспансера. По версии следствия, медработник похитила около 10 млн руб. путем фиктивного трудоустройства. Еще на стадии следствия Валентина Макашева возместила почти весь ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Макашева

Фото: Соцсети Валентины Макашевой Валентина Макашева

Фото: Соцсети Валентины Макашевой

Завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего главного детского психиатра Сибири и экс-главврача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентины Макашевой. Об этом сообщили в управлении судебного департамента в регионе.

Валентина Макашева оказалась под следствием в мае 2021 года. На основании материалов новосибирского УФСБ в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). В нем указывается, что главврач фиктивно оформила на работу в психдиспансер пять человек. Причитающаяся им зарплата приходила на банковские карты, которые находились в распоряжении Валентины Макашевой.

Следователи подсчитали, что за 11 лет (с 2009 по 2020 год) схема с «мертвыми душами» принесла главврачу 9,7 млн руб.

Дома и на рабочем месте медработника провели обыски. С санкции суда Валентину Макашеву заключили под стражу. Врачу пришлось оставить обе занимаемые должности.

Сочувствующие Валентине Макашевой граждане организовали сбор подписей в ее поддержку. Они направили обращение в Новосибирский облсуд, ходатайствуя о смягчении ей меры пресечения. «В ситуации, когда Валентина Анатольевна содержится под стражей, нас охватывает страх за людей с психиатрическими диагнозами — за наших пациентов и детей. Мы просим учесть невосполнимый ущерб как отдельным пациентам детского психоневрологического диспансера и их родителям, так и развитию всех служб, отвечающих за психическое здоровье детей на региональном уровне, который может быть нанесен из-за невозможности выполнения Валентиной Анатольевной Макашевой своих служебных обязанностей. Мы просим дать Валентине Анатольевне возможность продолжать ее работу»,— говорилось в письме. В последующем психиатра отпустили под подписку о невыезде. Как рассказали в областной прокуратуре, медработник признала вину. Кроме того, она возместила почти весь ущерб, выплатив более 8,5 млн руб.

В сентябре прошлого года Валентина Макашева, которая стала практиковать в одной из частных клиник, предстала перед судом.

В судебном процессе к материалам дела были приобщены благодарственные письма родителей, чьим детям помогла врач-психиатр.

Выступая в прениях сторон, прокурор затребовал для медика три года колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб., просив признать смягчающими вину обстоятельствами ее активную помощь следствию и явку с повинной.

Председательствующая на процессе судья Татьяна Петрова назначила обвиняемой три года условно и штраф в размере 300 тыс. руб., доказать свое исправление врач-психиатр должна в течение двухлетнего испытательного срока.

Валентина Макашева окончила Новосибирский государственный мединститут, а затем аспирантуру по психиатрии при этом вузе. Тема ее диссертации — «Музыкотерапия в комплексной терапии детей с нарушениями психического развития». В 2003 году она возглавила детский клинический психдиспансер. В 2020 году, согласно декларации, Валентина Макашева заработала свыше 3,3 млн руб. В отчетности за тот период указывается, что врач владеет зарубежной недвижимостью: у нее квартира площадью 60 кв. м в Испании. Помимо этого, указывалось в документации, психиатру принадлежат квартира площадью 104 кв. м в Новосибирске и Nissan Qashqai.

Константин Воронов, Новосибирск