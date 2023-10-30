Руслан Белый обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента
Комик Руслан Белый (признан иностранным агентом) подал иск к Минюсту с требованием оспорить статус иноагента. Соответствующая карточка дела была опубликована в базе данных московских судов, обратил внимание Forbes.
Фото: Соцсети Руслана Белого
Из картотеки судов следует, что иск был зарегистрирован в Замоскворецком суде Москвы 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.
Минюст включил Руслана Белого в перечень иностранных агентов 1 сентября. В качестве причины министерство указало, что комик выступал против военной операции России на Украине, а также «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа вооруженных сил РФ». Согласно публикациям Руслана Белого в соцсетях, сейчас он находится за рубежом.