Руслан Белый обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый (признан иностранным агентом) подал иск к Минюсту с требованием оспорить статус иноагента. Соответствующая карточка дела была опубликована в базе данных московских судов, обратил внимание Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Руслана Белого Фото: Соцсети Руслана Белого

Из картотеки судов следует, что иск был зарегистрирован в Замоскворецком суде Москвы 25 октября. Дата заседания по делу пока не назначена.

Минюст включил Руслана Белого в перечень иностранных агентов 1 сентября. В качестве причины министерство указало, что комик выступал против военной операции России на Украине, а также «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа вооруженных сил РФ». Согласно публикациям Руслана Белого в соцсетях, сейчас он находится за рубежом.