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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор расследует заражение детей кишечной инфекцией в Уфе

Управление Роспотребнадзора по Башкирии начало эпидемиологическое расследование по факту массового заражения детей, по предварительным данным, кишечной инфекцией в одном из заведений Уфы во время празднования дня рождения, сообщили в пресс-службе ведомства. Количество пострадавших и название заведения не уточняются.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пресс-службе управления «Ъ-Уфа» сообщили, что количество детей, заболевших кишечной инфекцией, устанавливается. По данным ведомства, организаторы дня рождения могли принести еду с собой.

Майя Иванова, Уфа

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