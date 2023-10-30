Роспотребнадзор расследует заражение детей кишечной инфекцией в Уфе

Управление Роспотребнадзора по Башкирии начало эпидемиологическое расследование по факту массового заражения детей, по предварительным данным, кишечной инфекцией в одном из заведений Уфы во время празднования дня рождения, сообщили в пресс-службе ведомства. Количество пострадавших и название заведения не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пресс-службе управления «Ъ-Уфа» сообщили, что количество детей, заболевших кишечной инфекцией, устанавливается. По данным ведомства, организаторы дня рождения могли принести еду с собой.

Майя Иванова, Уфа