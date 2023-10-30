На СвЖД отремонтировали более 450 км путей

Во время капитального ремонта с апреля по октябрь на Свердловской железной дороге (СвЖД) было обновлено 460 км путей, а также заменено более 200 стрелочных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Отмечается, что в этот период проводилась чистка и выравнивание замели. На участке протяженностью 319 км были заменены рельсы и шпалы. Еще на более 140 км проведены промежуточные работы. В частности, заменены рельсы и скрепления, восстановлены водоотводы и дренажные системы.

«В комплексе все эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 км/ч, для грузовых — до 80 км/ч»,— сказано в сообщении.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на период ноябрьских праздников СвЖД временно изменит расписание некоторых пригородных поездов. Кроме того, на туристические маршруты «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург» можно купить билеты за 120 дней до отправления.

Полина Хабарова

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