На СвЖД отремонтировали более 450 км путей
Во время капитального ремонта с апреля по октябрь на Свердловской железной дороге (СвЖД) было обновлено 460 км путей, а также заменено более 200 стрелочных переводов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги
Отмечается, что в этот период проводилась чистка и выравнивание замели. На участке протяженностью 319 км были заменены рельсы и шпалы. Еще на более 140 км проведены промежуточные работы. В частности, заменены рельсы и скрепления, восстановлены водоотводы и дренажные системы.
«В комплексе все эти меры позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить разрешенные скорости движения: для пассажирских поездов на отдельных участках до 120 км/ч, для грузовых — до 80 км/ч»,— сказано в сообщении.
СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на период ноябрьских праздников СвЖД временно изменит расписание некоторых пригородных поездов. Кроме того, на туристические маршруты «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург» можно купить билеты за 120 дней до отправления.