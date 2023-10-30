В Ярославской области руководство филиала «ОДК-Сатурн» обвинили во взятках

В Рыбинске Ярославской области расследуются уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении заместителя главного инженера по строительству и инфраструктуре ПАО «ОДК-Сатурн» Ильи Крутова и директора филиала ПАО «"ОДК-Сатурн"—Омское моторостроительное конструкторское бюро» Алексея Крупнова. Об этом стало известно из данных о рассмотрении апелляционных жалоб, опубликованных на сайте Ярославского областного суда.

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Как следует из апелляционного постановления суда по жалобе защиты Ильи Крутова, он был задержан 6 сентября 2023 года, 7 сентября ему было предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено Рыбинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ярославской области. 8 сентября Илья Крутов был арестован постановлением Кировского районного суда. Защита обжаловала это решение, но Ярославский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

«Основанием к избранию судьей в отношении Крутова И. В. меры пресечения в виде заключения под стражу, как обоснованно указано в постановлении, явилось то обстоятельство, что, осознавая тяжесть предъявленного обвинения, стремясь избежать ответственности, Крутов И. В. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, произвольно изменив место своего пребывания, оказать незаконное воздействие на участников уголовного судопроизводства, сокрыть или уничтожить доказательства по делу, то есть воспрепятствовать производству по делу, находящемуся на первоначальном этапе»,— говорится в апелляционном постановлении Ярославского областного суда.

Алексей Крупнов был арестован Кировским районным судом Ярославля, жалоба его защиты также была оставлена без удовлетворения. Подробности уголовного дела в СУ СКР по Ярославской области и в Ярославском областном суде не раскрыли.

Антон Голицын, Ярославль