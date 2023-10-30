Новые автобусы в Нижний Тагил за 50 млн рублей поставит компания из Ульяновска

Компания «Симаз» поставит в Нижний Тагил (Свердловская область) пять новых автобусов. Стоимость контракта составит 51,8 млн руб., следует из данных с портала госзакупок. Цена одного автобуса — 10,36 млн руб.

Автобусы должны поступить в город до 21 января 2024 года. Посадочных мест в новых машинах будет 18, а в салоне будут установлены противо-вандальные кресла и камеры видеонаблюдения.

ООО «Симаз» было создано в 2017 году в Ульяновске. Компания производит автобусы среднего класса с передним расположением двигателя в городском, пригородном и междугородном сообщении, использующие как дизельное, так и газомоторное топливо.

Напомним, власти Нижнего Тагила также планируют закупить еще 35 автобусов за 362,6 млн руб.

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