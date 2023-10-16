В Нижнем Тагиле закупят 40 автобусов за 414 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила закупит 40 новых автобусов за 414,4 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Стоимость первого контракта на поставку 35 автобусов составляет более 362,6 млн руб. Оставшиеся пять автобусов обойдутся в 51,8 млн руб.

Подрядчики должны будут поставить 20 транспортных средств до до 15 декабря 2023 года, еще 20 — до 21 января 2024 года. Поставляемые автобусы должны быть новыми, ранее не использованными, изготовленными не ранее этого года.

Посадочных мест в автобусах должно быть от 15 до 19, общая вместимость — до 49 человек. В салоне должны стоять антивандальные кресла, камеры видеонаблюдения, платежные терминалы

Напомним, до февраля 2024 года в Свердловской области появятся 330 новых автобусов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регион поставят 173 автобуса для городских маршрутов и 157 — для межмуниципальных.

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