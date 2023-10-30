«Ингосстрах» проанализировал произведенные компанией выплаты по линии страхования имущества физических лиц. За девять месяцев 2023 года компания выплатила по договорам страхования ИФЛ (без учета ипотечного страхования) около 870 млн руб. В структуре рисков первое место по сумме произведенных выплат занимают пожары — почти 53% от общего объема выплат. На страховые случаи, связанные с повреждением имущества водой, приходится около 29% от суммы выплат; на убытки, связанные с противоправными действиями третьих лиц, — 5%; со стихийными бедствиями — 4%. На прочие риски, включая гражданскую ответственность перед третьими лицами, — около 9% от общей суммы выплат. Лидерами по выплатам по программам ИФЛ стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Объем инвестиций в создание логистического комплекса Wildberries площадью свыше 200 тыс. кв. м в Саратовской области составит около 12,5 млрд руб. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, место под строительство комплекса уже определено, начались подготовительные работы. Открытие первой очереди запланировано на 2024 год.

Производство Toyota подскочило в сентябре из-за возросших объемов выпуска в Японии. Общемировой объем производства вырос на 1,5% год к году и составил 901 тыс. автомобилей. Этому способствовал рост спроса в Японии, США и Европе. По итогам месяца рекордными оказались и продажи, и производство. С начала года Toyota продала более 7,5 млн автомобилей.