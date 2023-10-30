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Коммерсантъ FM
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Акции ArcelorMittal упали на 5% на новостях о национализации «дочки» в Казахстане

Акции международной металлургической группы ArcelorMittal на бирже Euronext падают почти на 5%, реагируя на информацию о передаче правительству Казахстана права собственности на ее подразделение «АрселорМиттал Темиртау». Как отмечает агентство Bloomberg, пока неясно, заплатит ли Казахстан ArcelorMittal за эти активы, которые включают металлургический комбинат, шахты и т. д. С начала года акции ArcelorMittal на Euronext упали уже более чем на 20,5%.

Фото: Valery Kaliyev / Reuters

Фото: Valery Kaliyev / Reuters

В ArcelorMittal сообщают, что переговоры о передаче права собственности на «АрселорМиттал Темиртау» были начаты с правительством Казахстана еще несколько месяцев назад. Принципиальное соглашение об этом было принято несколько дней назад. А 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей «АрселорМиттал Темиртау», произошел взрыв, в результате которого погибли 45 шахтеров. Выражая соболезнования родным погибших на шахте, руководство ArcelorMittal отметило, что намерено как можно скорее осуществить передачу прав на эти активы властям Казахстана, чтобы свести к минимуму возможные помехи работе предприятий. «Стороны нацелены на достижение результата, который бы соответствовал интересам людей, работающих на заводе и на шахтах, а также тех, кого обеспечивает деятельность этих предприятий»,— говорится в заявлении ArcelorMittal. Как отмечает Bloomberg, с середины 1990-х годов, за то время, когда ArcelorMittal приобрел эти добывающие и производственные активы в Казахстане, там нередко случались трагические аварии. Из последних случаев — пожар на той же шахте в августе этого года, в результате которого погибли четыре шахтера. В ноябре 2022 года жертвами утечки метана в другой шахте комплекса стали пять человек. В ArcelorMittal отмечают, что прикладывали значительные усилия, особенно в последние годы, для улучшения показателей безопасности на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау». И решение о передаче прав правительству Казахстана стало «новым путем вперед для обеспечения устойчивости операций».

Алена Миклашевская

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