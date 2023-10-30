«Законные гарантии еще нужно отстоять»

20 октября «Ъ-Удмуртия» опубликовал материал «Штраф за неявку». Верховный суд Удмуртии оставил без удовлетворения жалобу адвоката, которая подала ее на следователя, вызвавшего ее на допрос по расследуемому уголовному делу ее подзащитного. В Федеральной палате адвокатов РФ этот прецедент считают опасным, заслуживающим большого внимания общественности. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Олег Баулин прокомментировал эту историю «Ъ-Удмуртия»:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fparf.ru Фото: fparf.ru

«Норма статьи 56 УПК РФ, являющаяся одной из гарантий, обеспечивающих адвокатскую тайну, действует давно, но попытки ее нарушить популярности не теряют. Более того, случаи обращения адвокатов по поводу вызовов на допросы по делам, в которых они осуществляют защиту, в том числе и с просьбой разъяснить, как действовать в сложной этической ситуации, в последнее время участились.

Предположение о том, что защитник является еще и очевидцем предполагаемых противоправных действий, может быть, и имеет право на существование, однако при здравом подходе является настолько случайным ожиданием, что оправданием действий следователей и дознавателей служить не может. Тем более, что для таких случаев предусмотрены правила адвокатской этики, соблюдение которых контролируется органами адвокатского самоуправления.

Тем не менее, закон учитывает возможность и такой случайности, закрепляя в пункте 3 статьи 8 Закона об адвокатуре правило о предварительном судебном контроле: любые следственные действия — на основании судебного решения. Именно так — буквально — понимает и разъясняет норму Конституционный Суд РФ, например, в определении от 11.04.2019 года № 863-О.

Таким образом, подход законодателя прост: обоснуйте объективную необходимость в допросе адвоката, представьте суду достаточные доказательства, что адвокат не только защитник, но еще и очевидец в отношении поведения, предполагаемого преступным.

Однако, должностные лица правоохранительных структур до сих пор полагают приведенные правила шуткой, не мешающей использовать вызов на допрос в качестве «тактического» приема для устранения защитника из дела. В абсолютном большинстве случаев на этом — на устранении адвоката — надобность в его свидетельских показаниях куда-то бесследно исчезает. Поддержанная же судом такая практика становится опасным прецедентом.

Что делать? Конечно, оспаривать допустимыми средствами и способами. Продолжать работу по установлению ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Наконец, региональные палаты подобные случаи должны держать на контроле, разъяснениями и обращениями выступать буфером между адвокатом и нуждающимся в допросе следователем».