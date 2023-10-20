Штраф за неявку

Верховный суд Удмуртии оставил без удовлетворения жалобу адвоката, которая подала ее на следователя, вызвавшего ее на допрос по расследуемому уголовному делу ее подзащитного. По российскому законодательству, вызвать защитника на допрос можно только по решению суда, которого в данном случае не было. Из-за неявки на допрос, Индустриальный районный суд Ижевска наложил на адвоката штраф в размере 1 тыс. руб. В региональной адвокатской палате отмечают, что это первый подобный случай в России, и данная ситуация может отрицательно сказаться на работе всех адвокатов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индустриальный районный суд Ижевска назначил адвокату Ольге Балобановой штраф в размере 1 тыс. руб. за «нарушение процессуальных обязанностей» на основании протокола, составленного в мае следователем 2-го отдела СУ СК РФ по республике Михаилом Михайловым. В ответ госпожа Балобанова подала в Верховный суд Удмуртии жалобу на данное решение. Слушание дела состоялось 17 октября.

27 апреля 2023 года следователь Михаил Михайлов вызвал на допрос Ольгу Балобанову, которая является адвокатом фигуранта уголовного дела, которое он расследовал. На суде она отметила, что по федеральному законодательству, вызвать защитника на допрос в качестве свидетеля можно только по решению суда. На основании этого госпожа Балобанова на допрос не явилась, а на следующий день подала жалобу на имя руководителя 2-го отдела СУ СК РФ по Удмуртии Андрея Назарова о нарушении конституционных прав ее подзащитного.

«В установленный трехдневный срок ответ на жалобу не поступил, поэтому 4 мая я подала новую, уже в прокуратуру Удмуртии. И только спустя несколько часов после этого в адвокатскую коллегию, где я состою, пришло постановление об отводе защитника, датированное 27 апреля»,— прокомментировала Ольга Балобанова.

Во время судебного заседания прокурор, ссылаясь на слова следователя Михаила Михайлова, сказала, что вызов Ольги Балобановой на допрос не имел отношения к ее подзащитному, она должна была явиться и указать причины, по которым не может давать показания. В связи с этим, доводы ее апелляционной жалобы являются необоснованными. «Михайлов лично мне пояснил, что факт вызова на допрос не мешает отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 56 УПК РФ. Согласно этой статье, адвокат, защитник подозреваемого или обвиняемого, не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. То есть следователь фактически признает, что допрос будет связан с юридической помощью, которую я оказываю моему подзащитному»,— пояснила Ольга Балобанова.

По итогам рассмотрения дела, Верховный суд Удмуртии оставил решение Индустриального районного суда без изменений, а жалобу Ольги Балобановой — без удовлетворения.

Заместитель председателя квалификационной комиссии Адвокатской палаты Удмуртии Вадим Самойлов не согласен с решением суда. Он подчеркивает, что это беспрецедентный случай. «Надеюсь, что данное решение суда будет отменено кассационным судом, иначе россияне могут остаться без адвокатов. Любой вызов на допрос адвоката как спецсубъекта должен происходить через постановление суда. Следователь не может сам определять, надо получать решение суда или не надо. По адвокатской тайне адвокат в принципе не может быть допрошен. А по остальным обстоятельствам, можно его допрашивать или нет, должен решать суд. Причем это делает тот же следователь, который ведет дело. Я понимаю, другой бы следователь вызывал, если бы, к примеру, адвокат оказался свидетелем какого-то преступления. А тут тот же следователь того же адвоката, который является его процессуальным оппонентом, — он его вызывает в качестве свидетеля»,— поделился мнением господин Самойлов.

Он добавил, что после получения и анализа постановления суда, региональная Адвокатская палата озвучит свою позицию насчет этого дела.

Григорий Кудреватых, Татьяна Колегова

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