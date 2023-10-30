Екатеринбург занял первое место в России по росту предложения в новостройках

В Екатеринбурге с начала 2023 года объем предложения новых квартир вырос на 157,3%. Это рекордный показатель в России. Об этом сообщил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Так, если в январе на рынке новостроек было 23,4 тыс. лотов, то уже в сентябре — более 60,2 тыс.

В топ-3 также вошли Омск, где число новых квартир выросло на 112,3%, и Воронеж (+103,3%). Эксперт связывает рост с «эффектом низкой базы»: в некоторых городах слабо развит первичный рынок, в сравнении с другими городами-миллионниками.

Напомним, средняя стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составляет 110,7 тыс. руб. за 1 кв. м. К октябрю 2022 года стоимость выросла на 9,4%.

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