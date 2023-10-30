С 1 ноября изменится стоимость проезда в общественном транспорте Самары

С 1 ноября 2023 года изменится стоимость проезда в наземном общественном транспорте Самары, а с 6 ноября — в метро. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Разовая поездка в трамвае, троллейбусе, муниципальном автобусе или метро обойдется в 35 руб. при безналичной оплате или 38 руб. при оплате наличными. Безлимитные проездные для граждан на месяц будут стоить 2175 руб. Студентам они обойдутся в 930 руб., а школьники за неограниченное число поездок в течение месяца заплатят 700 руб. Стоимость проезда по льготному тарифу для студентов на 20 поездок составит 360 руб., на 40 поездок — 720 руб.

Владельцы социальных карт по-прежнему могут совершать 90 поездок в месяц, пополняя проездной на 270 руб.

При оплате проезда картой «Мир» с помощью приложения Mir Pay до конца года сохраняется скидка в размере 8 руб. или 10 руб. для обладателей карты жителя Самарской области. Таким образом, разовая поездка в общественном транспорте Самары пользователям смартфонов обойдется в 27 руб. и 25 руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в муниципальном транспорте Самары планировали изменить с 1 января 2024 года.

Андрей Сазонов