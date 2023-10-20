Власти Самары рассказали про стоимость проезда в общественном транспорте в 2024 году

С 1 января 2024 года в Самаре изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Разовая поездка в трамвае, троллейбусе, муниципальном автобусе или метро обойдется в 35 руб. при безналичной оплате или на 3 руб. дороже при оплате наличными. Безлимитные проездные для граждан на месяц будут стоить 2175 руб. Студентам они обойдутся в 930 руб., а школьники за неограниченное число поездок в течение месяца заплатят 700 руб.

Владельцы социальных карт по-прежнему могут совершать 90 поездок в месяц, пополняя проездной на 270 руб.