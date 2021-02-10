Компания Ивана Саввиди намерена получить контроль над портом Салоники

Компания Belterra Investments Ltd, принадлежащая Ивану Саввиди, получила 67% акций греческого порта Салоники в результате сделки с Deutsche Invest Equity Partners GmbH. Об этом сообщает издание «Русские Афины».

В пресс-службе ГК «Агроком» сообщили “Ъ-Юг”, что сделка еще не завершена. «Пока нет одобрения антимонопольных органов. Когда будет принято решение, пока не известно»,— пояснили в пресс-службе.

Как ранее писал “Ъ”, в 2017 году консорциум, в который вошли Belterra Investments Ltd, Deutsche Invest Equity Partners GmbH и Terminal Link SAS, выиграл международный тендер на концессию порта Салоники до 2051 года. Компании предложили €231,9 млн за 67% акций порта. Стоимость договора составила €1,1 млрд. Она также включала обязательные инвестиции в размере €180 млн в следующие семь лет и ожидаемый доход для Греции от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) общей стоимостью более €170 млн.

Наталья Шинкарева