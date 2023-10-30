По «Лиону» пробили камнями

Актуальности проблеме борьбы с насилием на футбольных матчах придало громкое ЧП во Франции. Матч между «Марселем» и «Лионом» сорвали болельщики марсельского клуба, забросавшие камнями автобус, в котором добиралась на стадион команда гостей, и нанесшие серьезные повреждения ее тренеру Фабио Гроссо. Особенно неприятным, по мнению французских экспертов, этот инцидент делает тот факт, что он может крайне негативно повлиять на исход конкурса на приобретение международных медиаправ на основные футбольные соревнования страны: они до сих пор были менее востребованы, чем в других государствах «большой пятерки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский берет отпечатки пальцев в автобусе, на котором перемещались лионские футболисты

Фото: Daniel Cole / AP Полицейский берет отпечатки пальцев в автобусе, на котором перемещались лионские футболисты

Фото: Daniel Cole / AP

В одну из самых громких новостей прошедшего уикенда не только для французских, но и для всех крупных европейских медиаресурсов превратилось французское ЧП. Оно произошло в воскресенье вечером перед матчем десятого тура чемпионата Франции, в котором встречались два известных клуба: находящийся в середине таблицы «Марсель» принимал неожиданно осевший в ее подвале «Лион».

Лионцы добирались до принимавшей игру арены Stade Velodrome на автобусе. По дороге к стадиону около него вдруг оказалась группа людей, предположительно являющихся фанатами «Марселя», которые принялись бросать в окна камни и пивные бутылки. В результате нападения особенно тяжелые повреждения из-за попадания осколков стекла получили главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник Раффаэле Лонго.

На видео, снятых очевидцами вскоре после прибытия автобуса на Stade Velodrome, хорошо видно, как Гроссо укладывают на носилки с сильно рассеченным лицом.

Выяснилось, что практически одновременно аналогичным по характеру атакам подверглись шесть автобусов, которые везли на матч болельщиков «Лиона».

Его футболисты поначалу хотели все-таки выйти на поле, но позже отказались от этих планов. Арбитр Франсуа Летексье одобрил отмену матча, учитывая отсутствие на нем Гроссо, а также «моральное состояние» игроков лионского клуба, чей президент Джон Текстор признался в интервью Prime Video, что «очень зол» в связи с происшествием.

«Марсель» в своем официальном заявлении, посвященном ему, осудив «жестокое поведение, которому нет места в футболе и обществе в целом», тем не менее подчеркнул, что, по его мнению, в ЧП повинна «горстка глупцов».

С точки зрения «Лиона», указавшего на то, что подобные нападения, пусть с менее драматичными последствиями, происходят чуть ли не «ежегодно», проблема гораздо глубже.

Клуб призвал футбольные и спортивные власти страны признать ее «серьезность и масштаб» «до того, как дело дойдет до более серьезной трагедии».

Власти и в самом деле довольно оперативно отреагировали на марсельский инцидент. Французская футбольная лига (LFP) тут же собрала по его мотивам экстренное совещание, правда не приняв по его итогам никаких конкретных решений, а лишь заявив, что дальнейшие шаги будут выработаны комиссией структуры по проведению соревнований. «Марсель» рассчитывает на то, что она не применит к нему наказание в виде лишения очков, а санкционирует перенос матча на более поздний срок. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила о задержании полицией вероятных участников нападения и сказала, что футбол и спорт должны быть «решительно очищены» от «поступков, основанных на глупости и ненависти».

Для LFP инцидент в Марселе может иметь заметный «побочный негативный эффект». L`Equipe обратила внимание на то, что скандал, освещающийся всеми ведущими европейскими изданиями, разразился за несколько дней до завершения конкурса, на кону в котором стоят международные права на внутренние французские футбольные турниры на период с 2024 по 2029 год. Определение его победителя назначено на 2 ноября. Эти права до сих пор оставались слабым местом французского футбола. Во многом из-за их низкой востребованности чемпионат Франции проигрывал в объемах генерируемых доходов ведущим первенствам «большой пятерки». Зарубежные медиаправа на французские турниры по нынешнему договору приносят €82 млн в год. В Испании их стоимость составляет около €800 млн, в Англии еще в два с лишним раза больше.

LFP рассчитывала, что по новому контракту сможет добиться увеличения суммы до €200 млн.

L`Equipe считает, что распространение по миру жутких картинок с окровавленным Фабио Гроссо может поставить крест на этих надеждах. На ЧП обратила внимание и Международная федерация футбола (FIFA). Ее президент Джанни Инфантино высказался в том же духе, что и госпожа Удеа-Кастера.

Марсельские события между тем точно добавляют актуальности появившейся в повестке ключевых футбольных ведомств теме борьбы с жестокостью и насилием на матчах. На прошлой неделе Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала перечень «предварительных трендов», касающихся вопросов обеспечения безопасности игроков. Они были представлены в Совете Европы с целью скорректировать и усилить контроль за выполнением положений так называемой Конвенции Сен-Дени по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей, принятой в 2016 году. Этим документом предусматриваются предупредительные меры и санкции за акты насилия и хулиганского поведения во время соревнований вроде запретов для стадионов и стран их проводить и ограничений на выезд для нарушителей.

В FIFPro считают, что нужно более тщательно следить за выполнением положений конвенции, так как после пандемии коронавируса зафиксирован «радикальный рост жестокости и насилия в отношении игроков на их рабочих местах — на поле, на стадионе, в раздевалке, в автобусе по пути на матч, на тренировочной площадке и даже онлайн». Среди инициатив FIFPro есть и повсеместное внедрение «персонализированных билетов» — чего-то похожего на использующуюся в России систему Fan ID.

Алексей Доспехов