Банк ВТБ за 9 месяцев выдал кредитов в Петербурге и области на 168 млрд рублей

Отделения ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с января по сентябрь 2023 года выдали 100 тыс. кредитов на 168 млрд рублей, что на 60% больше по объемы выданных средств, сообщили в пресс-службе компании.

В кредитной организации подвели итоги работы за первые девять месяцев 2023 года. Среди кредитов рекордные объемы зафиксированы в автомобильной сфере. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года показатель вырос в три раза. Жители Петербурга и области взяли порядка 9000 кредитных займов на сумму свыше 13 млрд рублей для покупки автомобиля.

Портфель привлеченных средств ВТБ увеличился более чем на 15% и достиг 718 млрд рублей. В ВТБ указали, что портфель классических розничных сбережений клиентов в Петербурге и Ленобласти возрос на 12%, составив 559 млрд рублей. С января по сентябрь 2023 года объем вложений в инвестиционные продукты банка увеличился на 30%, показатель составил 160 млрд рублей.

«Мы фиксируем устойчивый спрос на депозиты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Только за сентябрь-октябрь клиенты открыли в ВТБ около 70 тысяч депозитов в рублях на 118 млрд»,— заявил управляющий розничным бизнесом ВТБ в двух регионах Александр Вялков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ предоставит специальные условия по ипотеке для сотрудников заводов и предприятий, которые входят в ОСК.

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