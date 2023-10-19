Сотрудники предприятий ОСК смогут получить ипотеку от ВТБ по сниженной ставке

ВТБ снизит ипотечную ставку для сотрудников предприятий, которые входят в АО «Объединенная судостроительная корпорация», сообщили в кредитно-финансовой организации.

Специальная программа будет запущена 1 ноября. Льготные условия по ипотечному кредиту будут предоставляться для специалистов судостроительной отрасли. Скидка составит 1 п.п. к базовой ставке, а первый взнос будет минимальным, что позволит работникам заводов ослабить финансовую нагрузку при приобретении жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке.

«На первом этапе спецпрограмма будет доступна сотрудникам АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), в перспективе банк планирует распространить ее условия на все компании, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации»,— содержится в сообщении банка.

Кроме этого, в ВТБ работают над специальными предложениями для судостроителей и членов их семей, благодаря которым введут повышенный кэшбэк при оплате товаров и услуг по картам банка. Запуск программы намечен на ноябрь.

Ранее сообщалось, что структуры головного офиса ОСК переедут в бизнес-центре «Легион II», где размещен офис корпорации в Москве.

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