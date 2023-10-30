Фракция КПРФ поддержала кандидатуру Вадима Старова на должность руководителя

Как стало известно «Ъ-Уфа», сегодня состоялось заседание фракции КПРФ в Курултае Башкирии, по итогам которого руководителем фракции был избран вице-спикер парламента республики Вадим Старов. В настоящее время происходит процедура оформления соответствующих документов, сообщил господин Старов. К обязанностям руководителя фракции он приступит 31 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юнир Кутлугужин уступил должность руководителя фракции своему заместителю

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Юнир Кутлугужин уступил должность руководителя фракции своему заместителю

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Первый секретарь рескома КПРФ, депутат Курултая Юнир Кутлугужин, который руководил депутатами-коммунистами, освобожден от должности лидера фракции.

«Я решил поддержать рекомендацию из Центрального комитета и призвал коллег по фракции сделать тоже самое. Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в ГСК РБ,— приводит слова господина Кутлугужина пресс-служба башкирского рескома КПРФ. — С более детальным разъяснением сложившейся ситуации мы выступим после заседания Бюро рескома, которое состоится 1 ноября».

Заседанию прошествовала рекомендация президиума центрального комитета КПРФ. В ЦК партии посоветовали республиканским однопартийцам заменить Юнира Кутлугужина на Вадима Старова. Как сообщил «Ъ-Уфа» пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, решение было принято с целью омоложения кадрового состава. Потенциал господина Кутлугужина, отметил собеседник, «будет направлен на усиление отделения партии».

На минувшей неделе, как сообщал «Ъ-Уфа», господин Кутлугужин оказался в центре скандала. Лидер фракции КПРФ предложил рассмотреть заявление в защиту традиционных ценностей народа Башкирии, в котором, в частности, отметил, что продвижение образа танцовщика Рудольфа Нуреева, «предателя родины» и «яркого представителя ЛГБТ-сообщества», является открытой пропагандой гомосексуализма. Инициатива не нашла поддержки в стенах парламента республики.

Булат Баширов

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