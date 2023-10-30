В КПРФ рекомендовали сменить руководителя фракции в Курултае Башкирии

На заседании президиума центрального комитета КПРФ решено рекомендовать бюро башкирского рескома партии назначить на должность руководителя фракции КПРФ в Курултае Башкирии вице-спикера республиканского парламента Вадима Старова. Юнир Кутлугужин, который в настоящее время занимает эту должность, останется на посту первого секретаря рескома КПРФ.

Решению предшествовал скандал с участием Юнира Кутлугужина, который предложил депутатам Курултая осудить артиста балета Рудольфа Нуреева за его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сообщил «Ъ-Уфа», что решение о замене руководителя фракции в парламенте Башкирии принято с целью омоложения кадрового состава. «Юнир Кутлугужин проделал огромную работу на протяжении большого количества времени. Весь его потенциал будет направлен на усиление отделения партии. Вадим Старов проработал с Кутлугужиным весь предыдущий созыв Курултая Башкирии, он имеет необходимый опыт для такой работы»,— прокомментировал Александр Ющенко.

Влада Шипилова

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