Песков согласился с экономистом Саксом, призвавшим США наладить отношения с РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков согласился с тезисами американского экономиста Джеффри Сакса, призывающего США наладить отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Сакс

Фото: Max Rossi / Reuters Джеффри Сакс

Фото: Max Rossi / Reuters

«Другого варианта нет. Это точка зрения отдельного экономиста, такие рассуждения редко встречаются»,— отметил господин Песков.

Ранее американский экономист, президент сети ООН по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN) Джеффри Сакс в своей статье, опубликованной в греческой газете «Кафемерини», написал, что план неоконсерваторов США по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Он описал события, которые помешали плану США осуществиться, и расписал шаги, необходимые США для установления соглашений с Россией.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова