Песков согласился с экономистом Саксом, призвавшим США наладить отношения с РФ
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков согласился с тезисами американского экономиста Джеффри Сакса, призывающего США наладить отношения с Россией.
Джеффри Сакс
Фото: Max Rossi / Reuters
«Другого варианта нет. Это точка зрения отдельного экономиста, такие рассуждения редко встречаются»,— отметил господин Песков.
Ранее американский экономист, президент сети ООН по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN) Джеффри Сакс в своей статье, опубликованной в греческой газете «Кафемерини», написал, что план неоконсерваторов США по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Он описал события, которые помешали плану США осуществиться, и расписал шаги, необходимые США для установления соглашений с Россией.
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