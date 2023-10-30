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Коммерсантъ FM
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Песков согласился с экономистом Саксом, призвавшим США наладить отношения с РФ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков согласился с тезисами американского экономиста Джеффри Сакса, призывающего США наладить отношения с Россией.

Джеффри Сакс

Джеффри Сакс

Фото: Max Rossi / Reuters

Джеффри Сакс

Фото: Max Rossi / Reuters

«Другого варианта нет. Это точка зрения отдельного экономиста, такие рассуждения редко встречаются»,— отметил господин Песков.

Ранее американский экономист, президент сети ООН по поиску решений в области устойчивого развития (SDSN) Джеффри Сакс в своей статье, опубликованной в греческой газете «Кафемерини», написал, что план неоконсерваторов США по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Он описал события, которые помешали плану США осуществиться, и расписал шаги, необходимые США для установления соглашений с Россией.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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