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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:54

Минобороны: Крым пытались атаковать восемью ракетами Storm Shadow

Силы ПВО сбили над Севастополем две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Минобороны позднее сообщило, что цели в Крыму ВСУ пытались атаковать восемью ракетами Storm Shadow, все они сбиты.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане»,— написал в своем Telegram-канале господин Развожаев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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