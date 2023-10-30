Минобороны: Крым пытались атаковать восемью ракетами Storm Shadow

Силы ПВО сбили над Севастополем две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Минобороны позднее сообщило, что цели в Крыму ВСУ пытались атаковать восемью ракетами Storm Shadow, все они сбиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане»,— написал в своем Telegram-канале господин Развожаев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь