Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как использовали машины производителя в Советском Союзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Коротков Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На днях исполнилось 150 лет со дня рождения Джона Норта Уиллиса — американского автопромышленника, не просто оставившего заметный след в истории нашей страны: вы и сегодня можете купить в автосалоне новую машину, конструкция которой стала такой во многом благодаря разработкам наших заокеанских партнеров.

Интернет называет Уиллиса одним из пионеров автомобилестроения, но это не так. Он на несколько поколений младше Карла Бенца или Генри Форда и в автомобильный бизнес пришел достаточно поздно. В 1909 году его компания Overland выпускала всего-навсего 5 тыс. автомобилей в год. Но к 1917-му тираж составил уже 200 тыс. И автомобили Уиллиса продавались уже не только в Америке, но и, например, в Москве. Контора находилась по адресу Кривоколенный переулок, 14. Дом, кстати, стоит по сей день.

Но не только американскую или российскую, но и без преувеличения мировую славу автомобили Уиллиса получили в годы Второй мировой войны, уже после смерти отца-основателя, покинувшего этот мир в 1935-м. Речь, конечно же, о знаменитом армейском внедорожнике Willys MB который в том числе поставлялся к нам по ленд-лизу. Всего союзники отправили в Советский Союз около 52 тыс. таких автомобилей. В Красной армии «Виллисы» использовались как командирские машины и тягачи 45-миллиметровых противотанковых пушек.

В СССР «Виллисы» не только отправляли на фронт, но и тщательно изучали, чтобы сконструировать и построить свою версию легкого армейского внедорожника. Так сначала родился ГАЗ-64, а потом и ГАЗ-67. Автомобили получились более тяжелыми и кондовыми, зато более устойчивыми на предмет опрокидывания и прочными. Кстати, в документах так и писали: автомобиль типа Виллис. Позже эта конструкция стала основой для разработки почти всех советских внедорожников, в том числе УАЗ-469, который и сегодня можно найти в дилерских центрах Ульяновского автозавода под именем «Хантер».