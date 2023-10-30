Депутат Самарской губернской думы Вячеслав Дормидонтов подал иск о банкротстве

Вячеслав Дормидонтов

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Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск депутата Самарской губернской думы Вячеслава Дормидонтова о собственном банкротстве. Информация об этом появилась в электронной картотеке суда.

Как указано в определении суда, задолженность депутата перед кредиторами превышает 888 млн руб. В январе этого года арбитражный суд в рамках дела о банкротстве ООО «Самарский комбинат „Родник“» привлек экс-руководителя предприятия Вячеслава Дормидонтова и ликвидатора АО «Актив» (общество выступало собственником «Родника») Александра Гринкевича к ответственности по долгам «Родника» в размере 888,4 млн руб. Судя по данным на сайте суда, Александр Гринкевич признан банкротом в сентябре этого года по иску Алексея Монахова.

Кредиторы «Родника» также требовали привлечь к субсидиарной ответственности предполагаемого бенефициара «Родника» — депутата Самарской губернской думы Александра Милеева и его супругу Любовь Милееву, которая ранее владела долей компании, но суд не нашел для этого оснований. Подробности — в материале «Ъ-Волга» «„Родник“ вышел к источникам».

Сабрина Самедова