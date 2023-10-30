Подросток, упавший в люк с кипятком на Уралмаше, остается в тяжелом состоянии

Состояние подростка, провалившегося в коллектор с кипятком на Уралмаше, оценивается как стабильно тяжелое. Школьник остается на ИВЛ, сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Сейчас он проходит курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении. Ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожоговой болезни.

Напомним, инцидент с 14-летним подростком произошел вечером 26 октября вечером на ул. 40 лет Октября. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей).

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