Подросток, упавший в люк с кипятком на Уралмаше, находится в реанимации на ИВЛ

Подросток, который упал в коллектор с кипятком на Уралмаше в Екатеринбурге, находится реанимации на ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что у него ожоги 50-55% тела. Сейчас решается вопрос о проведении операции.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на ул. 40 лет Октября. По данным силовиков, пострадавший подросток вместе со своим другом гуляли по улице и зашли в один из дворов. Там они увидели два канализационных колодца, которые не имели крышек, а были накрыты остекленными рамами, на одну из которых встал школьник. Под тяжестью его веса стекло треснуло, и подросток упал в колодец, из которого выбрался самостоятельно.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для здоровья потребителей). Также проверку проводит прокуратура.

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