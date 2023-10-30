Госдеп не пустил российских дипломатов на открытие памятника в Калифорнии

Американский госдепартамент не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщается в Telegram-канале посольства России в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: посольство России в США Фото: посольство России в США

«Дипломаты РФ хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, а также укреплению единства нашей диаспоры. <...> Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки»,— отмечают в дипмиссии. Там пояснили, что в последнее время возможности «разделить торжественные моменты» с соотечественниками у российских дипломатов бывают нечасто из-за запретов внешнеполитического ведомства США.

Памятник Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября на территории православного храма в Сан-Диего. После мероприятия архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл провел богослужение. Памятник был отлит и освящен в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Соединенные Штаты.

Александр Кислов