Красноярск вошел в число регионов-лидеров по числу абортов

В число регионов, где с января по август было проведено наибольшее число абортов вошел Красноярский край, сообщила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева. Также в числе таких регионов она назвала Московскую область и Республику Башкортостан.

«Больше всего абортов в системе ОМС за указанный период было проведено в Свердловской области - свыше 14 тыс., как вы понимаете, это не самый большой субъект РФ»,– сказала она на заседании круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по «Интерфакс»).\

Всего за восемь месяцев года за счет средств ОМС нас было проведено 183,4 тыс. абортов (-5% к аналогичному периоду 2022 года).

Ранее сообщалось, что сразу десять российских регионов попросили частные медицинские клиники отказаться от абортов.

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Оксана Павлова