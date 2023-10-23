Сразу десять субъектов РФ вслед за Татарстаном решили отказаться от абортов

Сразу десять российских регионов попросили частные медицинские клиники отказаться от абортов после соответствующего решения в Татарстане. Об этом в своем Telegram-канале написала детский омбудсмен региона Ирина Волынец.

Как отметил руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов, во всех этих десяти регионах главы субъектов собрали руководителей клиник и предложили добровольно сдать лицензии на аборты.

О каких именно регионах идёт речь, господин Лукьянов не уточнил, добавив, что в их числе, в частности, оказался Крым.

Он добавил, что основной задачей в этой деятельности является сохранение и защита репродуктивного здоровья нации и пересмотр вопросов суверенизации репродуктивного потенциала.

"Ъ-Казань"