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В Екатеринбурге начал работать передвижной музей «Поезд Победы»

В Екатеринбурге на железнодорожный вокзал прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. В городе состав пробудет до 2 ноября, после чего отправится в Серов.

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Фото: telegram-канал Алексей Орлов

Фото: telegram-канал Алексей Орлов

Фото: telegram-канал Алексей Орлов

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Фото: telegram-канал Алексей Орлов

Фото: telegram-канал Алексей Орлов

Фото: telegram-канал Алексей Орлов

Выставка посвящена событиям Великой Отечественной войны (ВОВ). По словам Алексея Орлова, проект призван «дать доподлинную историческую оценку Великой Победе».

Напомним, в мае на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибывал ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

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