В Екатеринбурге начал работать передвижной музей «Поезд Победы»
В Екатеринбурге на железнодорожный вокзал прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. В городе состав пробудет до 2 ноября, после чего отправится в Серов.
1 / 3
Выставка посвящена событиям Великой Отечественной войны (ВОВ). По словам Алексея Орлова, проект призван «дать доподлинную историческую оценку Великой Победе».
Напомним, в мае на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибывал ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.