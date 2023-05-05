В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Он пробудет в столице Урала до 14:30. Во время стоянки граждане могут зайти внутрь вагонов, сделать фотографии и послушать рассказ экскурсоводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. В состав поезда входят солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, офицерский вагон, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-санпропускник, вагон-электростанция.

На открытых железнодорожных платформах выставили образцы военной техники: танк Т-34, пушку М-42, реактивную установку «Катюша», автомобиль ГАЗ-67.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте