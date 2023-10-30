«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, каким образом предприятия могут сократить издержки с помощью специалистов в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, самая эффективная отрасль в стране, если говорить о производительности труда, — это агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство по этому параметру значительно опережает строительство, туризм и общепит. Только за прошлый год прирост производительности труда практически достиг 9%.

Такую динамику специалисты отрасли связывают с импортозамещением, переориентацией внутреннего спроса, а также с системной господдержкой, к примеру, по нацпроекту «Производительность труда», реализуемому по указу президента. Специалисты федерального и регионального центров компетенций помогают определить, где в структуре предприятия есть простои и высокие издержки, насколько эффективно отделы компании работают и взаимодействуют друг с другом.

Для примера, агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» таким образом смог высвободить дополнительно свыше 300 млн руб., говорит руководитель проектного офиса компании Алексей Ролдугин: «За счет сокращения бесполезной работы общее время, затраченное на процесс, уменьшается. Снижается число незавершенных производств, когда мы понимаем, что нам не надо столько запасов или ускоряем их оборачиваемость. В итоге получается, что мы снижаем и затраты на хранение всего этого. Соответственно, увеличивается выработка, то есть либо где-то с помощью меньшего количества персонала стали делать те же самые операции, либо с тем же количеством стали просто больше производить. В итоге в среднем за шесть месяцев время, затраченное на процессы, снизилось на 42%, незавершенное производство снизилось на 33%, а выработка увеличилась на 47%. Суммарно экономический эффект составил 330 млн руб».

Примечательно, что оптимизировать работу компании, в том числе обучить собственных сотрудников, в рамках нацпроекта можно бесплатно.