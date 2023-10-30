обновлено 12:39
Воздух проверили в районе места пожара в Гольянском поселке в Ижевске
В столице Удмуртии специалисты отобрали пробы атмосферного воздуха по 13 показателям на улице Гольянский поселок, где произошел пожар. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, воздух исследовался для определения оксида азота, диоксида азота, сероводорода, формальдегида, аммиака, диоксида серы и других веществ.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В результате исследования установлено, что концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно-допустимой концентрации. Ситуация остается на контроле.
Напомним, в Ижевске на ул. Гольянский поселок произошел пожар на складе. Информация о возгорании появилась около 20:15 29 октября. Площадь пожара составила 3,8 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.