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Пожарные ликвидировали открытое горение склада в Гольянском поселке в Ижевске

На месте пожара в складе на ул. Гольянский поселок в Ижевске ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. В настоящее время идет проливка и разбор конструкции. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работают эксперты и дознаватели МЧС России.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, информация о возгорании склада появилась около 20:15 29 октября. Площадь пожара составила 3,8 тыс. кв. м. В 21:59 пожар был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

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